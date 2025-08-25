TEMAS DE HOY:
Alcalde Jhonny Fernández anuncia entrega de obras y medicamentos en septiembre

La autoridad municipal aseguró que se entregar varias obras en el mes de septiembre.

Ligia Portillo

25/08/2025 6:49

Alcalde Jhonny Fernández anuncia entrega de obras y medicamentos en septiembre. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El alcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández anunció la entrega de pavimentos, plazas, ciclovías, iluminación, medicamentos y la primera etapa de un canal de drenaje, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y el acceso a la salud.

“Son 160 kilómetros de pavimento concluidos en 12 distritos de nuestra ciudad, que vamos a entregar en el mes de septiembre”, confirmó Fernández, destacando que se trata de una de las mayores inversiones en movilidad urbana de los últimos años.

Además, informó que se dará inicio a la construcción de 64 kilómetros de ciclovías que conectarán distritos alejados con el centro de la capital cruceña.

En cuanto a espacios públicos, el burgomaestre señaló que también se inaugurarán plazas en los distritos 1, 2 y 5, que ya se encuentran listas para el disfrute de las familias.

En el área de salud, Fernández remarcó una inversión de 9 millones de bolivianos en medicamentos, insumos y reactivos, los cuales serán distribuidos a hospitales de primer y segundo nivel, además de hospitales móviles que brindan atención gratuita en los barrios.

La autoridad municipal adelantó que septiembre también marcará la entrega de iluminación en campos deportivos y la primera etapa del canal de drenaje emisario, una obra clave para enfrentar los problemas de inundaciones en época de lluvias.

“Estamos cumpliendo con la población, entregando obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos”, subrayó Fernández.

 

