Panificadores federados advierten que no venderán pan hasta que el alcalde paceño pida disculpas

Dirigentes del sector de panificadores federados anunciaron este jueves, tras la salida de la reunión con el Gobierno, que no elaborarán ni comercializarán pan hasta que el alcalde de La Paz, Iván Arias, pida disculpas al sector.

Según explicaron, sufrieron humillaciones durante los operativos de verificación realizados por el burgomaestre y la Alcaldía paceña, en los que se constataba que el pan debía comercializarse a 0,50 ctvs., además de las condiciones de higiene en las que se estaba produciendo el alimento.

Los panificadores señalaron que, a partir de este viernes 28 de noviembre y hasta nuevo aviso, no elaborarán pan en protesta por los controles efectuados por la Alcaldía de La Paz.

“Por los atropellos que ha pasado con la Alcaldía y el alcalde Iván Arias, el sector panificador no comercializa pan. Tienen que entender que (al alcalde) no le compete controlar el precio del pan”, afirmó uno de los dirigentes.

Otro representante del sector manifestó que exigen que el burgomaestre pida disculpas públicas, ya que según dijo fueron humillados.

“Exigimos que el alcalde pida disculpas porque no nos pueden humillar como lo han hecho”, afirmó.

Asimismo, los dirigentes señalaron que su sector rompió el diálogo con el Gobierno y determinaron que el precio del pan subirá a 0,80 ctvs. Aseguran que este incremento permitirá reactivar la economía del país, mientras esperan el pago de los tres meses de harina subvencionada que aún no fue cancelado.

“Se levantó la subvención y el pan ya no está a 0,50 ctvs., será a 0,80 ctvs. Una vez que ya se tenga al nuevo gerente de EMAPA, nos harán la devolución del dinero que hemos aportado para la harina”, sostuvo uno de los dirigentes.

El rechazo de los panificadores surge a raíz de los operativos realizados la pasada jornada por la Alcaldía de La Paz en hornos de panificación. En uno de los hornos se constató que, se elaboraba pan en un ambiente donde se hallaron heces de ratón.

Además, el burgomaestre anunció que no permitirá el intento de comercializar el pan con un incremento unilateral, ya que esto afectaría directamente al bolsillo de la población.

