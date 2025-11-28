“Me amenazan de muerte por vender pan a 0,50 ctvs.” Denuncian agresiones de panificadores federados

Fuertes altercados y enfrentamientos se suscitaron la mañana de este viernes 28 de noviembre en un horno de panificación, en la zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz, donde un grupo de panificadores federados pertenecientes al sector del dirigente Rubén Ríos agredió violentamente a la familia de una de sus afiliadas.

Según refiere la denunciante, ella comercializa el pan a 0,50 ctvs. en el lugar donde elabora marraquetas; sin embargo, desde hace varios días sufre amenazas del sector y este viernes se hicieron efectivas las agresiones cuando llegaron al lugar a reclamar por la venta a ese precio.

Los hechos se tornaron violentos y derivaron incluso en presuntas amenazas de muerte, ya que los panificadores señalaron que no permitirán que en ese horno se comercialice el pan a 0,50 ctvs.

“Me están amenazando hasta de muerte, cómo me van a decir eso. ¿Yo qué estoy haciendo? Solo estoy vendiendo el pan a 0,50 ctv. Hay ganancia, no será mucho, pero a mí también la gente pobre me da pena. Rubén me amenazó gritándome disparates, hasta de muerte me amenazó”, manifestó la denunciante en medio de lágrimas.

La panificadora señala que continúa elaborando marraquetas, pero debido a las amenazas debe vender el producto incluso de manera escondida. Pide a las autoridades gestionar las garantías correspondientes para que ella pueda seguir vendiendo el pan a 0,50 ctvs. y cesen las amenazas en su contra.

Vecinos hicieron filas para comprar pan y, de manera molesta, rechazaron el accionar del sector de Ríos, dirigente que tiene su horno al lado del horno de la afectada.

Recordemos que la pasada jornada el horno de Ríos, dirigente de los panificadores, fue clausurado debido a que el alcalde de La Paz, Iván Arias, junto a la Intendencia Municipal, hallaron masivas heces de ratón en el lugar.

Tras momentos de tensión, guardias municipales llegaron al lugar para evitar nuevos altercados, garantizar la comercialización y brindar seguridad.

Por su parte, los panificadores federados que llegaron al lugar señalaron que continuarán con el paro hasta el próximo domingo, fecha en la que retomarán con la venta del pan, pero a un precio de 0,80 ctvs.

