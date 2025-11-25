Insectos y animales en tu hogar: ¿Qué mensajes energéticos traen?

En El Mañanero nos adentramos hoy en un tema poco explorado pero fascinante: los mensajes energéticos que los insectos y pequeños animales traen a nuestros hogares. Marioly Valencia, especialista en numerología y vibraciones, explicó que cada visita animal no es casualidad y que detrás de ella hay un mensaje que puede influir en nuestra vida cotidiana.

Ratones: según Valencia, la aparición de ratones indica que hay un problema que estamos evitando. “El ratón nos recuerda que debemos enfrentar nuestros miedos y resolver lo que hemos dejado pasar”, afirmó.

Hormigas: lejos de ser solo una molestia, las hormigas traen fuerza y perseverancia. “Nos enseñan a organizarnos y enfocarnos en nuestro trabajo”, explicó la especialista.

Mariposas: símbolo de transformación, las mariposas indican renovación personal. “Cuando ves una mariposa, es señal de que estás en un proceso de cambio positivo”, señaló.

Termitas y chulupis: ambos nos recuerdan la importancia de soltar lo viejo. Las termitas nos invitan a deshacernos de objetos y apegos innecesarios, mientras que los chulupis reflejan resistencia al cambio.

Arañas y saltamontes: representan la conexión espiritual y la necesidad de dar un salto de fe. Las arañas simbolizan sabiduría y evolución, y los saltamontes nos motivan a confiar en nosotros mismos y actuar sin miedo.

Grillos y abejas: aunque molestos para algunos, los grillos armonizan nuestro espacio con su sonido, y las abejas y avispas son señal de abundancia y prosperidad.

Marioly Valencia concluyó que la presencia de estos seres no siempre debe verse como negativa.

“Cada animal que llega a tu hogar trae un mensaje que, si sabemos interpretarlo, puede enriquecer nuestra vida y armonizar nuestro espacio”, aseguró.

En resumen, más allá de su aspecto físico, los pequeños visitantes del hogar nos ofrecen lecciones sobre nuestra vida, nuestras emociones y nuestras decisiones. La próxima vez que un insecto o animalito aparezca en tu casa, quizá sea momento de escuchar lo que tiene que decir.

