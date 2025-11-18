Video: “Papito ya no por favor”: Niño de 10 años golpeado vivía solo con su padre y su hermanito

El director de Género, Niñez y Atención Integral, Cristhian Chipana, en entrevista con Red Uno, realizada este martes, brindó detalles de un caso consternador, donde un niño de tan solo 10 años, fue agredido brutalmente por su padre.

Según Chipana, el menor junto a su hermanito de 7 años eran constantemente agredidos y vivían solo con su padre desde el año 2019.

“Ellos han referido que no sería la primera vez que sufren agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre. Lamentablemente en este tipo de casos, los niños naturalizan la violencia porque crecen con ese entorno violento”, manifestó Chipana.

Según la autoridad, los vecinos tuvieron que grabar las agresiones para poder realizar la denuncia, las imágenes son aterradoras, en las mismas se observaría como el padre mete al niño a un turril de agua.

En las valoraciones psicológicas y sociales, los niños habían manifestado que vivían solos con su padre, se desconoce el paradero de la madre, pero el área social, busca encontrar a la mujer.

“Necesitamos encontrarla y también conocer su versión del por qué había dejado a los niños, al cuidado del progenitor”, agregó Chipana.

Respecto a la ausencia de la madre en el cuidado de los niños, Chipana señaló que la madre en esta agresión también tendría un grado de responsabilidad, toda vez que el cuidado de los niños les corresponde tanto a la madre, como al padre, sin embargo, dijo que la sanción no es en el ámbito penal, sino que existe otra figura legal.

“La responsabilidad no es tanto penal, sino existe una figura penal que establece la norma en la ley 548 que es infracciones que cometen los progenitores, por falta de cuidado y protección hacia sus hijos, estas son sanciones que el juez de la niñez y adolescencia otorga, pero no tiene una pena privativa de libertad”, remarcó Chipana.

Los menores fueron rescatados y tras ser sometidos a valoraciones físicas y psicológicas, fueron derivados al albergue transitorio 24 horas, donde se les brinda todo el cuidado y protección, el caso se encuentra en investigación.

