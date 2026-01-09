TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Extranjeros asesinados

Que no me pierda

Uno de los calcinados en 'México chico' tenía antecedentes por homicidio y robo en Chile; hay un detenido

Tras la tortura y asesinato de dos extranjeros, la policía busca a un cuarto implicado desaparecido en la zona.

Ximena Rodriguez

08/01/2026 23:50

Las investigaciones sobre el brutal crimen en Challapata han tomado un giro determinante tras revelarse que una de las víctimas calcinadas poseía antecedentes penales por homicidio y robo en Chile. Ante este hallazgo, la Fiscalía de Oruro ya ha tomado contacto con los familiares del fallecido, quienes se trasladarán a Bolivia para el reconocimiento formal de los restos.

Por su parte, el único sujeto aprehendido por este doble asesinato ha decidido acogerse a su derecho al silencio, limitándose a proporcionar únicamente su identidad a las autoridades. El fiscal Aldo Morales informó que se ha iniciado un cruce de información con la Policía y el Ministerio Público de Chile para determinar el historial delictivo del sospechoso.

El caso, que involucra tortura y la quema de un vehículo, apunta preliminarmente a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico o al tráfico de vehículos robados. Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen ocurrió durante un intercambio de sustancias controladas por motorizados, una práctica recurrente en esta región fronteriza.

Actualmente, la justicia boliviana ha abierto dos procesos penales que abarcan los delitos de asesinato y robo agravado de la camioneta siniestrada. Mientras un tercer ciudadano chileno logró sobrevivir y aportar datos clave, los operativos continúan para dar con el paradero de un cuarto hombre que permanece desaparecido.

