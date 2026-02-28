Fallas técnicas y exceso de peso: Experto analiza las posibles causas del siniestro en El Alto

El experto en Seguridad y Defensa, Omar Durán, señaló que el accidente de la aeronave FAB-81 podría estar vinculado a un exceso de carga inapropiado para la terminal paceña.

“Aparentemente el avión estaba con unos kilos demás; estos tipos de aviones tienen entre 18 y 20 toneladas para transportar”, explicó el especialista.

Durán enfatizó que las condiciones geográficas y climáticas jugaron un rol determinante en la pérdida de control de la unidad durante el aterrizaje. Según su análisis, el peso del Hércules C-130 sumado a la presión atmosférica y al granizo registrado en El Alto hicieron la maniobra extremadamente complicada.

Respecto a los protocolos de seguridad, el máster cuestionó severamente la falta de un contingente policial efectivo para resguardar el dinero transportado. “Una vez que se precipita este avión hacen ese abuso de la viveza criolla de querer agarrarse dinero”, lamentó sobre el accionar de los civiles en la zona.

Sobre las víctimas, el analista reveló irregularidades en el manifiesto de vuelo, señalando la presencia de oficiales que no debían estar en la aeronave. Mencionó específicamente que el fallecido Mayor Jaime Luis Morales Huanca no era parte de la tripulación oficial del vuelo militar.

La investigación ahora recae sobre el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Boliviana, que tiene diez días para realizar las pericias pertinentes. Durán subrayó que es urgente determinar si el avión FAB-81 contaba con el mantenimiento técnico adecuado antes de su salida desde Santa Cruz.

Finalmente, el experto instó a una coordinación real entre Naabol, la DGAC y el Ministerio de Obras Públicas para priorizar la seguridad aeroportuaria. “La aviación es la actividad más controlada en el mundo; esto debe ser una prioridad del Estado”, concluyó el analista de seguridad.

