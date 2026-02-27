Marco Rubio viajará el lunes a Israel en medio de las tensiones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará el 2 y 3 de marzo a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en medio de las tensiones con Irán, anunció este viernes el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense abordará las prioridades regionales de Washington, como Irán, el Líbano y el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump, detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Oriente Medio vive momentos de incertidumbre ante el aumento de los signos de una inminente operación estadounidense contra territorio iraní a pesar de que Teherán se ha mostrado optimista tras la última ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

Trump lleva semanas amenazando con un ataque a Irán si no se logra un acuerdo para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Washington insiste en que el acuerdo debe incluir el fin del programa iraní de misiles balísticos, pero Teherán sostiene que las conversaciones deben limitarse al enriquecimiento de uranio.

Israel, por su parte, presiona a Estados Unidos para que adopte una línea dura y logre que cualquier eventual acuerdo implique el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, al tiempo que se mantiene en máxima alerta ante una posible escalada del conflicto en la región.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, envió este viernes un mensaje a los trabajadores de la delegación en Jerusalén donde les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY", según The New York Times.

El Departamento de Estado informó que autorizado la salida del personal no esencial y sus familiares de territorio israelí.

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, que incluye un segundo portaaviones, varios destructores y decenas de cazas.

