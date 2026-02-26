“Los voy a mandar matar”: esposa de Marset amenaza a militares durante su traslado

La esposa del narcotraficante prófugo Sebastián Marset protagonizó un tenso episodio durante su traslado desde el penal de Viñas Cué, en Asunción, hasta el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario Martín Mendoza, ubicado en Emboscada.

Según reportes de medios internacionales, el hecho ocurrió el 20 de febrero, cuando la reclusa reaccionó ante el fuerte operativo de seguridad y lanzó amenazas de muerte contra los efectivos encargados del traslado.

Operativo con fuerte resguardo

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Los agentes utilizaron pasamontañas y ocultaron sus identidades como mecanismo de protección ante posibles represalias.

La jueza Rosarito Montanía ordenó el traslado tras evaluar antecedentes de conductas agresivas dentro del penal. En diciembre ya había dispuesto restricciones, entre ellas la prohibición de visitas familiares, debido a reportes de mal comportamiento.

Vinculación con “A Ultranza Py”

García Troche enfrenta cargos en el marco de la Operación A Ultranza Py, que desarticuló una red dedicada al envío de drogas hacia Europa.

Según las investigaciones, la estructura criminal habría sido liderada por el pastor Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, en coordinación con Marset.

Investigación abierta

El paradero de Sebastián Marset continúa siendo desconocido, lo que mantiene activa la investigación y refuerza el clima de tensión en Paraguay en medio de la ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Las autoridades continúan monitoreando la situación bajo estrictas medidas de seguridad.

