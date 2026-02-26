De terror: hallaron 21 pies dentro de zapatillas en una playa

Una tranquila región de Canadá vivió durante más de una década un misterio que desconcertó a autoridades y residentes. En distintas playas del Mar de Salish comenzaron a aparecer pies humanos dentro de zapatillas, algunos aún con tejido adherido.

En total, 21 pies fueron hallados entre 2007 y 2019, principalmente en la provincia de Columbia Británica.

El inicio del fenómeno

El primer caso se registró en 2007 en la isla Jedediah. Una niña encontró una zapatilla flotando y, al tomarla, descubrió que dentro había un pie humano seccionado a la altura del tobillo.

Seis días después apareció otro en la isla Gabriola. A partir de entonces, los hallazgos continuaron en distintos puntos costeros, generando teorías que iban desde asesinos seriales hasta redes criminales internacionales.

Investigación y avances forenses

Durante años, el caso estuvo rodeado de especulaciones. Sin embargo, las pruebas de ADN comenzaron a arrojar resultados.

En 2012, forenses lograron vincular uno de los pies con un hombre desaparecido en 1987. Con el tiempo, varias extremidades fueron asociadas a personas reportadas como desaparecidas décadas atrás.

El Servicio Forense de Columbia Británica confirmó que muchos correspondían a víctimas de suicidio o accidentes, descartando la hipótesis de un asesino serial.

La explicación científica

La resolución fue tan simple como impactante:

No había señales de amputaciones humanas.

La separación se debía a procesos naturales de descomposición.

Carroñeros marinos como cangrejos y otros crustáceos contribuyen a la fragmentación.

Las articulaciones del tobillo son puntos débiles del cuerpo.

Pero la gran pregunta era: ¿por qué flotaban?

La respuesta está en las zapatillas modernas. Fabricadas con materiales livianos y suelas de espuma sintética, permiten que el pie permanezca a flote y sea arrastrado por corrientes marinas hasta distintas playas.

De teoría criminal a fenómeno natural

Lo que durante años fue considerado un posible caso criminal terminó siendo el resultado de procesos biológicos y dinámicas oceánicas.

El misterio del Mar de Salish dejó una lección inquietante: a veces, los fenómenos más aterradores tienen explicaciones naturales, aunque no por ello menos impactantes.

