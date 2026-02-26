Conoció a una mujer por app y terminó amenazado, drogado y asaltado

Un joven en Bogotá denunció haber sido víctima de robo luego de concretar una cita con una mujer que conoció a través de una aplicación. El caso fue revelado en entrevista con Noticias Caracol, donde relató cómo pasó de una conversación virtual a una experiencia que califica como una pesadilla.

La víctima fue identificada como Kevin Albarracín.

De la app a un encuentro presencial

Según su testimonio, comenzaron a hablar semanas atrás por la plataforma. Posteriormente continuaron la conversación por WhatsApp hasta que acordaron verse en persona.

El día del encuentro coincidieron cerca del lugar donde él realizaba un trabajo. Aunque Kevin aseguró que tenía ocupaciones, la mujer insistió en reunirse “un rato”.

Ambos se dirigieron a un bar en el sector de Galerías, donde compartieron bebidas y conversaron con aparente normalidad.

El momento en que todo cambió

De acuerdo con el relato, la situación dio un giro inesperado cuando abordaron un taxi tras salir del establecimiento.

El joven afirmó que, minutos antes, la mujer tenía una bebida que ya estaba servida. Poco después, cuando se movilizaban en el vehículo, el conductor —quien presuntamente sería cómplice— sacó un arma blanca y lo amenazó.

“Me empezaron a decir que les entregara todas mis cosas, que no fuera a gritar y que mirara para abajo”, contó.

Lo despojaron de sus pertenencias

Durante el trayecto, los delincuentes le quitaron:

Un iPad que utilizaba para estudiar

Un iPhone 17 Pro Max

Tarjetas bancarias y pertenencias personales

Tras aproximadamente 40 minutos, fue abandonado en el sector de Colina Campestre.

Advertencia a usuarios de apps de citas

El joven decidió hacer pública su experiencia como advertencia para otras personas que utilizan aplicaciones de citas. Autoridades reiteran la importancia de:

Encontrarse en lugares públicos y concurridos

Informar a familiares o amigos sobre el encuentro

Evitar consumir bebidas sin supervisión

Verificar el servicio de transporte

El caso se suma a otras denuncias similares registradas en la capital colombiana, donde las autoridades investigan posibles redes dedicadas a este tipo de modalidad delictiva.

