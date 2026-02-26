TEMAS DE HOY:
¡Pánico en la vía! Un socavón gigante se abre de golpe y "se traga" dos vehículos en plena calle

Cámaras de seguridad captaron el aterrador momento en que el asfalto cedió en una transitada zona de Omaha. Las autoridades advierten que el hundimiento podría expandirse.

Milen Saavedra

25/02/2026 20:57

¡Pánico en la vía! Un socavón gigante se abre de golpe y "se traga" dos vehículos en plena calle
Estados Unidos

Un martes común se convirtió en una escena de película de desastres en el sector de Aksarben, en Omaha, Nebraska. Alrededor de las 3:30 p.m., la intersección de las calles 67 y Pacific colapsó repentinamente, dejando atrapados a una camioneta Dodge Ram plateada y un Jeep color vino en las profundidades de un enorme socavón.

El momento del colapso

El video, registrado por las cámaras de seguridad de la Universidad de Nebraska-Omaha, muestra la velocidad con la que el suelo desapareció bajo las ruedas de los conductores. Según el teniente de la policía de Omaha, Dan Martin, el incidente "tomó a todos por sorpresa", dejando una imagen impactante de los vehículos inclinados dentro del foso, según informa el portal WOWT.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. Para cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, ambos conductores habían logrado salir de sus vehículos y escalar fuera del agujero por su propia cuenta, en lo que muchos testigos calificaron como un milagro.

 

 

Operativo de rescate y riesgos actuales

Las labores de recuperación requirieron maquinaria pesada. Cerca de las 5:00 p.m., una grúa de alto tonelaje llegó a la escena para extraer los automóviles. Diez minutos después de sacar la camioneta, el Jeep también fue recuperado del interior del hundimiento.

Sin embargo, la emergencia no ha terminado:

  • Fuga de agua: Personal de servicios públicos reportó que una tubería principal de agua estalló tras la caída de los coches, complicando las labores de reparación.

  • Peligro de expansión: La policía advirtió que el socavón podría hacerse más grande en las próximas horas debido a la inestabilidad del terreno.

  • Cierre de vías: La calle Pacific permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las calles 66 y 69 durante varios días mientras se realizan los trabajos de reconstrucción.

Las autoridades recomiendan a la población evitar la zona por completo, ya que el asfalto circundante sigue bajo evaluación técnica para descartar nuevos colapsos.

