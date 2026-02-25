El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó sobre una serie de operativos ejecutados en distintos puntos del país que derivaron en la incautación de droga y la afectación a la logística de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En Oruro se logró el secuestro de 68 kilos con 700 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban ocultos en encomiendas, en un intento de tráfico interdepartamental.

En tanto, en el municipio de Mizque, en Cochabamba, se incautaron 1.200 litros de gasolina, además de un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos considerados clave en la logística ilícita de estas redes.

Por otro lado, en Bermejo, las fuerzas del orden interceptaron más de 21 kilos de marihuana en el recinto aduanero, evitando una posible salida fronteriza de la sustancia.

Resultados de la jornada

De acuerdo con el reporte oficial, en total se secuestraron:

70 kg 750 g de clorhidrato de cocaína

17 kg 287 g de cocaína base

36 kg 820 g de marihuana

1.200 litros de gasolina

7.024 libras de hoja de coca retenidas

2 fábricas activas destruidas

La autoridad aseguró que estos operativos buscan afectar la producción, el transporte y el financiamiento del narcotráfico en el país.

“Seguimos golpeando la estructura logística y operativa de estas redes con presencia firme en todo el territorio nacional”, afirmó Justiniano.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer posibles vínculos con organizaciones criminales.

Mira la programación en Red Uno Play