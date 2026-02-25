Tragedia en Potosí: dos mineros mueren al interior de socavones

Personal policial de la ciudad de Potosí reportó en las últimas horas la muerte de dos personas al interior de centros mineros.

“Lamentablemente, el día de ayer se han registrado dos hechos de muerte en interior de mina”, informó el coronel Henry Torrico, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Con estos nuevos casos, la cifra de fallecidos en actividades mineras durante la gestión 2026 asciende a 38 personas: 34 varones y 4 mujeres.

Uno de los cuerpos llevaba dos semanas

De acuerdo con el reporte policial, uno de los cadáveres fue hallado por trabajadores mineros y se presume que la data de la muerte es de aproximadamente dos semanas.

“El cuerpo fue encontrado por los propios trabajadores y trasladado al Hospital Bracamonte para la autopsia de ley”, explicó Torrico.

Las autoridades activaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de ambos decesos.

Seguridad en la mira

La Policía reiteró la necesidad de reforzar las medidas de seguridad industrial dentro de los centros mineros, considerando que la mayoría de estos casos están vinculados a accidentes laborales en condiciones de alto riesgo.

Las cifras vuelven a encender la alerta sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo los mineros, en un sector históricamente expuesto a derrumbes, falta de ventilación y otras contingencias que pueden resultar fatales.

La recomendación oficial es clara: fortalecer los protocolos de seguridad para evitar que la lista de víctimas continúe creciendo.

