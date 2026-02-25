Sucre: sentencian a tres hombres a prisión por delitos sexuales contra menores

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que en audiencias de juicio oral el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de Héctor A.A.R., Jesús F.T. y Luis E.M., de 35, 61 y 35 años de edad, respectivamente, por los delitos de abuso con agravante y abuso, cometidos en tres hechos distintos en la ciudad de Sucre.

Como resultado, las autoridades jurisdiccionales dictaron dos sentencias de 12 años de prisión y una de 11 años, que deberán cumplirse en la penitenciaría de Penitenciaría San Roque.

“Estas tres condenas evidencian el compromiso del Ministerio Público en la protección de sectores vulnerables. Durante el juicio oral, los fiscales presentaron pruebas documentales, periciales y testificales contundentes que generaron plena convicción en el tribunal para dictar sentencias condenatorias”, sostuvo Nava Morales.

Primer caso: abuso prolongado y amenazas

El primer hecho ocurrió entre 2012 y 2014. Héctor A.A.R. abusó de una niña de 11 años, aprovechando su cercanía familiar, ya que era hija de su pareja.

La denuncia fue formalizada cuando la madre de la menor encontró en la computadora del acusado fotografías de la niña semidesnuda. Las investigaciones establecieron que el sujeto realizaba toques indebidos, la obligaba a modelar y le tomaba fotografías mientras dormía. Además, la amenazaba con matarla a ella y a su madre si revelaba lo sucedido.

El acusado permaneció declarado en rebeldía durante ocho años, hasta que fue aprehendido en el departamento de Santa Cruz.

Segundo caso: abuso en Navidad

El segundo caso se registró en Navidad de 2021, cuando una mujer llegó desde el municipio de Presto a Sucre junto a sus tres hijas, de entre 8 y 9 años.

Jesús F.T., tío de la madre, al conocer de su llegada, las invitó a su domicilio. La progenitora dejó a las niñas en el lugar para buscar a otro familiar, situación que fue aprovechada por el acusado para realizar toques indebidos.

Tras el hecho, las menores salieron del inmueble y fueron auxiliadas por una persona que alertó a la Policía.

Tercer caso: ataque en la vía pública

El tercer hecho ocurrió a mediados de 2025, en la ciclovía de Sucre, a la altura de la zona de Aranjuez.

Luis E. M., quien se acercó a la menor de edad y sin mayor explicación le mostró un video pornográfico en el celular y le tocó los pechos, en ese momento la víctima corrió donde su primo que se encontraba más adelante y le contó llorando lo sucedido, después llamaron a la madre de la niña para contarle lo ocurrido.

