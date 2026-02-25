TEMAS DE HOY:
secuestro QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Con eso pago mis estudios”: roban bicicleta a joven repartidor en Cochabamba

Cámaras de vigilancia captaron al sospechoso merodeando y regresando minutos después para llevarse la bicicleta.

Cristina Cotari

25/02/2026 8:06

La bicicleta robada es de aro 29, color negro con verde. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Un estudiante de 18 años, cursante del último año de secundaria, denunció el robo de su bicicleta, su principal herramienta de trabajo como delivery, en la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió la mañana del martes en la intersección de las calles Colombia y Oquendo. Según relató, salió a comprar pan y dejó el vehículo apoyado en la baranda de un edificio, en un sector donde suelen estacionarse motocicletas. Se ausentó aproximadamente 30 minutos y, al regresar, ya no la encontró.

“Uso mi bicicleta para hacer trabajo de delivery. Con eso cada fin de semana trabajo para pagar mis estudios y mis gastos. Para mí es una herramienta de trabajo”, expresó.

 

Cámaras registraron el momento

El joven indicó que inicialmente pensó que algún familiar la había movido. Sin embargo, al descartar esa posibilidad, revisó las cámaras de vigilancia del lugar.

En las imágenes se observa a un hombre merodeando la zona. En un momento, un perro lo ahuyenta, pero el individuo regresa minutos después y se lleva la bicicleta.

El afectado afirmó que no reconoce al sospechoso, aunque vecinos señalaron que el sujeto habría sido visto antes por el edificio.

 

Pedido de ayuda

La bicicleta es aro 29, color negro con verde. El estudiante solicitó colaboración ciudadana para recuperarla, ya que la pérdida afecta directamente su sustento y su continuidad académica. Quienes tengan información pueden comunicarse al 67434502.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD