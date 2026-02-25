“Con eso pago mis estudios”: roban bicicleta a joven repartidor en Cochabamba

Un estudiante de 18 años, cursante del último año de secundaria, denunció el robo de su bicicleta, su principal herramienta de trabajo como delivery, en la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió la mañana del martes en la intersección de las calles Colombia y Oquendo. Según relató, salió a comprar pan y dejó el vehículo apoyado en la baranda de un edificio, en un sector donde suelen estacionarse motocicletas. Se ausentó aproximadamente 30 minutos y, al regresar, ya no la encontró.

“Uso mi bicicleta para hacer trabajo de delivery. Con eso cada fin de semana trabajo para pagar mis estudios y mis gastos. Para mí es una herramienta de trabajo”, expresó.

Cámaras registraron el momento

El joven indicó que inicialmente pensó que algún familiar la había movido. Sin embargo, al descartar esa posibilidad, revisó las cámaras de vigilancia del lugar.

En las imágenes se observa a un hombre merodeando la zona. En un momento, un perro lo ahuyenta, pero el individuo regresa minutos después y se lleva la bicicleta.

El afectado afirmó que no reconoce al sospechoso, aunque vecinos señalaron que el sujeto habría sido visto antes por el edificio.

Pedido de ayuda

La bicicleta es aro 29, color negro con verde. El estudiante solicitó colaboración ciudadana para recuperarla, ya que la pérdida afecta directamente su sustento y su continuidad académica. Quienes tengan información pueden comunicarse al 67434502.

Mira la programación en Red Uno Play