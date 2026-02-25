Aprehensión de Jhonny Fernández: Fiscalía detalla motivos y evidencias

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó la aprehensión del alcalde cruceño Jhonny Fernández, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas. La autoridad también informó que se tomó la declaración del funcionario Sergio Luna, quien formaría parte del mismo proceso.

Zeballos explicó que, tras la evaluación de los antecedentes y los elementos recolectados durante la investigación, el Ministerio Público determinó emitir la resolución fiscal de aprehensión.

“Previo a los estudios de todas las investigaciones realizadas, se ha determinado disponer la resolución fiscal de aprehensión. Se ha considerado que contamos con los elementos de convicción suficientes para sostener la existencia de un hecho y la participación del imputado respecto a los tipos penales de incumplimiento de deberes, así también conducta antieconómica”, sostuvo.

La investigación se originó a partir de una denuncia formal presentada en diciembre de 2025 por el concejal Manuel Saavedra. En esa oportunidad, el legislador municipal adjuntó un informe preliminar de auditoría operacional sobre la ejecución de diferentes obras en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, donde se habrían detectado falencias e irregularidades en el manejo y administración de recursos públicos.

Según detalló el fiscal, el caso se centra en 16 obras de pavimentación rígida. La revisión de la documentación —entre estudios de diseño, planillas de avance e informes de supervisión— además de la verificación de antecedentes de las empresas contratistas, habría permitido identificar anomalías que ahora son parte del proceso penal.

Zeballos indicó que son dos las personas investigadas dentro de este caso. Una de ellas es el alcalde Fernández, cuya situación jurídica será definida ante la autoridad jurisdiccional competente.

La segunda persona investigada ejercía funciones como secretario municipal de Obras Públicas, quien también deberá responder ante la justicia en el marco de la misma causa.

El Ministerio Público anunció que continuará con las actuaciones procesales correspondientes mientras se desarrolla la etapa preparatoria del proceso.

