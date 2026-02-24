Jhonny Fernández queda aprehendido por orden de la Fiscalía tras declarar por el caso ‘pavimento’

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quedó aprehendido la tarde de este martes luego de presentarse a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en un plan de pavimentación que, según la denuncia, no habría sido ejecutado.

Pasadas las 15:30 se conoció que la fiscal Milenca Rodas emitió una orden de apremio contra la autoridad municipal. Minutos después se confirmó que Fernández quedaba aprehendido y a la espera de su audiencia cautelar, donde una autoridad jurisdiccional definirá su situación jurídica.

El proceso investiga presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación observados en una auditoría preliminar de la Contraloría. Entre los delitos que se indagan figura el de conducta antieconómica.

La denuncia fue presentada por Manuel ‘Mamen’ Saavedra, quien cuestiona al menos 16 proyectos señalados en la auditoría, apuntando a un supuesto faltante en la ejecución de obras.

Este mismo martes, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se sumó como coadyuvante al proceso que sigue la Fiscalía, reforzando la investigación en curso.

Fernández permanece bajo custodia a la espera de su audiencia cautelar, instancia en la que se determinarán las medidas que podrían aplicarse en su contra mientras avanza la investigación.

