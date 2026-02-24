Una adolescente de 14 años fue víctima de un presunto hecho de violación ocurrido en plena vía pública de la ciudad de Oruro. Tres hombres fueron aprehendidos y permanecen en celdas policiales mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por tres sujetos. Según la denuncia, uno de ellos le quitó la mochila y otro la despojó de parte de su ropa para posteriormente agredirla.

Un transeúnte que advirtió la situación intervino para auxiliar a la adolescente, lo que provocó la huida de los sospechosos.

Investigación en curso

La directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades de Oruro, Karina Gutiérrez, informó que, tras la denuncia presentada por los padres ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), se realizó un patrullaje que permitió la aprehensión de los implicados.

Durante el proceso investigativo se llevó a cabo un desfile identificativo en ambientes del Ministerio Público, procedimiento en el que la víctima logró reconocer a uno de los presuntos agresores.

Los investigados aguardan su audiencia de medidas cautelares, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes.

