Familiares de víctimas de accidentes protagonizados por conductores de micros exigieron la modificación del Código de Tránsito y el endurecimiento de las sanciones penales, tras la muerte de otro joven en un hecho vial que volvió a conmocionar a la población.

Antonio Vespa, padre de Sebastián Vespa, de 21 años, quien murió atropellado por el conductor de un micro el pasado 27 de enero en la avenida Melchor Pinto, informó que el viernes 27 de febrero sostendrán una sesión en la Brigada Parlamentaria para abordar la propuesta de reforma normativa.

“Nosotros estamos peleando por lo de mi hijo, y no solo por lo de mi hijo, también por los anteriores y por los que siguen viniendo, lastimosamente, para que se endurezca la ley en los artículos 261 y 262. Para que los conductores no solo los micreros, todos incluidos tomemos conciencia y no pasemos los semáforos en rojo, respetemos los pasos de cebra y tengamos miedo, porque si atropellamos y matamos a una persona vamos a ir presos”, manifestó.

El caso de Sebastián, ocurrido en el primer anillo, se convirtió en uno de los hechos que reavivó el debate sobre la conducción peligrosa en el transporte público y la efectividad de las sanciones vigentes. Los familiares cuestionan que la normativa actual contemple penas de uno a tres años, lo que, según señalan, permite que muchos acusados se beneficien con el perdón judicial y enfrenten el proceso en libertad.

“Específicamente lo que tiene que cambiar es la pena. Nuestra ley es muy contemplativa: de uno a tres años y en tres años le dan el perdón judicial; nadie entra preso, uno se defiende en libertad”, sostuvo Vespa.

El padre aseguró que cuentan con el respaldo de allegados y asesoramiento legal para impulsar la modificación, con el objetivo de que la propuesta sea elevada a la Cámara de Diputados en La Paz y tratada en el pleno.

“Subir la pena es para que todos tomemos conciencia y respetemos al peatón. Lo digo con el dolor de mi alma, porque todo esto me cambió la vida. Entiendo a las personas que han pasado y están pasando por lo mismo”, agregó.

Los familiares se preguntan hasta cuándo deberán repetirse hechos similares para que se produzca un cambio estructural en el sistema de transporte y en la aplicación de sanciones más severas contra la conducción imprudente.

