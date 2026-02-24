Chofer de micro que atropelló y mató a una estudiante espera audiencia; Fiscalía pedirá detención preventiva

El conductor de un micro de transporte público se encuentra aprehendido y aguarda su audiencia de medidas cautelares tras ser imputado por el delito de homicidio en accidente de tránsito, luego de atropellar y provocar la muerte de una estudiante de 16 años en la avenida Arroyito, zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con el informe de la Unidad Operativa de Tránsito, el hecho ocurrió la pasada jornada por la tarde, cuando la adolescente cruzaba la vía pública. Según las primeras investigaciones, el chofer habría excedido el límite de velocidad permitido y no se percató de la presencia de la menor.

El Ministerio Público presentó la imputación formal y anunció que solicitará la detención preventiva del conductor mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

La víctima fue identificada como Brenda, de 16 años, quien se dirigía a su unidad educativa cuando ocurrió el trágico accidente. Había salido de su domicilio alrededor de la una y media de la tarde, como lo hacía habitualmente.

El dolor embarga a su madre, Sandra Díaz, quien relató los dramáticos momentos posteriores al hecho. Según contó, una vecina le avisó que su hija había sido atropellada. Al llegar al lugar, la encontró tendida en el asfalto.

“Yo lo único que pido es justicia para mi hija. ¿Quién me la devuelve? ¿Qué voy a hacer yo sin ella?”, expresó entre lágrimas durante un contacto con el programa El Mañanero.

La madre exigió que el conductor asuma su responsabilidad. “Pedimos justicia, que lo encierren. Aunque esté encerrado no me la va a devolver, pero tiene que pagar”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play