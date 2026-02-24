Cochabamba: taxista sufre fractura de cráneo tras violento atraco en Capinota

El estado de salud del taxista que fue víctima de un violento atraco la madrugada del lunes es reservado. El joven presenta fracturas en el cráneo, múltiples lesiones y permanece consciente bajo observación médica.

Según el informe clínico, los agresores intentaron ahorcarlo y le propinaron reiterados golpes en la cabeza, provocándole un traumatismo encéfalo craneano con fractura del hueso frontal. “Es un caso bien delicado”, señala el reporte médico.

Además, el paciente presenta heridas en el cuello, manos, rostro y nariz.

Intervención quirúrgica

El taxista deberá permanecer internado por un tiempo prolongado e ingresará a terapia intermedia para el manejo posterior a una neurocirugía.

“Debe someterse a varios procedimientos, ya que las lesiones en la cabeza pueden poner en riesgo su vida”, indicó uno de los médicos de la clínica donde recibe atención.

El equipo de neurocirugía estará a cargo de la intervención. Posteriormente, se tratarán lesiones en la órbita del ojo y la nariz, con el objetivo de preservar su capacidad visual y recuperar el movimiento ocular.

Cómo ocurrió el atraco

De acuerdo con el reporte preliminar, una pareja abordó el vehículo en su parada haciéndose pasar por pasajeros y solicitó una carrera hasta Parotani.

En el trayecto, lo golpearon, lo maniataron y lo abandonaron, para luego huir con sus pertenencias y el motorizado. El caso es investigado por la Policía.

La familia solicitó colaboración a la población para cubrir los gastos médicos y medicamentos, debido a que no cuenta con los recursos suficientes para afrontar el tratamiento.





