Policial

Pareja detenida con más de 3 mil cápsulas de cocaína en San José de Chiquitos

Según la investigación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico el vehículo se dirigía hacia la frontera con Brasil.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/02/2026 21:29

Foto: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una pareja fue detenida durante un control policial en la carretera bioceánica, a la altura de la comunidad Taperas, en el municipio de San José de Chiquitos. Ambos permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico  en calidad de aprehendidos, acusados del delito de tráfico de sustancias controladas.

Durante la intervención, los agentes antidrogas hallaron en el vehículo 3.015 cápsulas con características de cocaína, ocultas tanto en el interior como en las llantas.

Además, se encontraron tres ladrillos y 44 kilogramos de pasta base de cocaína dentro del motorizado. Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la frontera con la República del Brasil.

Las autoridades informaron que mañana los detenidos serán presentados ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica y la investigación sobre la procedencia y destino de esta carga de drogas.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Inteligencia de la FELCN, que logró interceptar el cargamento evitando que continuara su traslado hacia el exterior del país. 

