Brutal ataque: Niña de 11 años pierde tejido tras ser mordida por un perro; dueños no se hacen cargo

Lo que debía ser una tarde de juegos con chisguetes en la vía pública se transformó en una pesadilla para una familia el pasado lunes 16 de febrero. Una niña de 11 años fue víctima de un ataque feroz por parte de un can que salió de una vivienda y, sin provocación alguna, la mordió y arrastró, provocándole la pérdida severa de tejido en una de sus piernas.

Las cámaras de seguridad captaron el angustiante momento: el perro muerde el pie de la pequeña y no la suelta, arrastrándola hacia atrás. Fue una joven de la misma casa de donde salió el animal quien tuvo que intervenir para liberar a la menor de las mandíbulas del can.

Estado de salud: Cirugías reconstructivas y larga recuperación

Actualmente, la niña se encuentra internada en el Hospital Infantil Germán Urquidi. Tras el ataque, fue sometida a una cirugía de emergencia, pero el panorama médico es complejo:

Pérdida de tejido: El ataque fue tan brutal que le arrancó un pedazo de piel y músculo.

Intervenciones futuras: Se estima que requerirá entre 3 a 4 cirugías adicionales para regenerar la zona afectada.

Inmovilidad: Los médicos informan que la menor no podrá caminar por aproximadamente medio año .

Tratamiento: Permanecerá internada al menos siete días más utilizando equipamiento especializado para la regeneración de tejido.

Indiferencia y conflicto por la propiedad del can

A pesar de la gravedad del hecho, la familia denuncia una total falta de empatía y responsabilidad por parte de los propietarios.

"Esa señora no tiene corazón. Le dije que necesito ayuda para las curaciones y no quiere. ¿Qué corazón tiene?", lamentó la madre entre lágrimas a las puertas del hospital.

La hermana de la víctima explicó que existe confusión sobre quién es el dueño real del animal. Mientras el dueño de la casa señala a otra persona, nadie se ha acercado para cubrir los gastos médicos. Ante esta situación, la familia ya ha tomado acciones:

Zoonosis: El can ya ha sido rescatado y se encuentra bajo vigilancia epidemiológica. Denuncia legal: La familia procederá legalmente debido a la falta de respuesta y el daño físico y psicológico causado a la menor.

Campaña de solidaridad: Cómo ayudar

La familia, de escasos recursos, se encuentra desesperada ante las facturas hospitalarias y el largo tratamiento que apenas comienza. Solicitan el apoyo de la población cochabambina con cualquier aporte económico.

Número de contacto: 63742878

Referencia: Ayuda para la niña de 11 años (Hospital Germán Urquidi).

"Cualquier ayuda pequeña es bienvenida. Mi hermanita está siendo perjudicada y ni una simple visita nos han hecho", señaló la hermana.

