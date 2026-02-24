Elizabeth Alba promete erradicar la corrupción y transformar Viacha

A menos de un mes de las elecciones subnacionales 2026, la candidata a la Alcaldía de Viacha, Elizabeth Alba Casas, presentó sus principales propuestas enfocadas en combatir la corrupción y dinamizar la economía del municipio.

Alba, postulante por la Alianza Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA), aseguró que uno de sus principales objetivos es “extirpar” la corrupción que ha empañado la gestión municipal en los últimos años.

Nacida y criada en Viacha, la candidata de 35 años cuenta con doble formación profesional en Ciencias de la Educación y Derecho por la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Señaló que su motivación para asumir este desafío es recuperar la confianza ciudadana y posicionar al municipio como un referente productivo en el departamento de La Paz.

Propuestas clave

Entre sus principales planteamientos está optimizar los Bs 134 millones de presupuesto municipal para atender necesidades prioritarias de la población. Alba propone impulsar políticas que fomenten la generación de empleo, especialmente para jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Asimismo, anunció un plan de enlosetado integral de calles con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura urbana del que es considerado el tercer municipio más grande del departamento.

En el plano personal, la candidata destacó que la fe es un pilar fundamental en su vida y aseguró que la guía espiritual y el respaldo de su familia son claves en esta etapa política.

