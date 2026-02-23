Dunn: el perdonazo tributario no basta, Bolivia necesita una reforma estructural de impuestos

El economista Jaime Dunn afirmó que las cinco medidas de alivio tributario dispuestas por el Gobierno son bienvenidas; sin embargo advirtió que el país requiere una reforma tributaria profunda que elimine el sistema y los mecanismos que generan deudas fiscales recurrentes.

Dunn sostuvo que, más allá de la condonación de multas e intereses, Bolivia necesita encarar un cambio estructural del régimen impositivo, al considerar que la complejidad del sistema actual desalienta la actividad productiva y empuja a miles de contribuyentes a la informalidad.

Según explicó, la reforma debería aplicarse en dos etapas: una primera orientada a la regularización del Estado y de los contribuyentes afectados, y una segunda centrada en simplificar el sistema tributario. En este punto, propuso tomar como referencia a otros países que aplican un esquema de un solo formulario y una tasa única cercana al 10%.

“En otros países la gente dedica el 95% de su tiempo a su actividad económica y solo el 5% a pagar impuestos. En Bolivia ocurre lo contrario: el 80% del tiempo se va en cumplir obligaciones tributarias y apenas el 20% en trabajar y producir, y así no vamos a avanzar como país”, advirtió.

El economista añadió que es necesario implementar medidas que faciliten el pago de impuestos y reduzcan los conflictos entre los ciudadanos y la administración tributaria. Alertó que existe un amplio universo de contribuyentes con cuentas congeladas y sanciones vigentes que necesitan ser reincorporados a la actividad económica formal.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que se aplica un perdonazo tributario, ya que este tipo de medidas se repite cada cinco o diez años debido a que el problema de fondo sigue siendo el mismo: un sistema tributario cada vez más complejo y difícil de cumplir.

“Hay que ir más allá. No se trata solo de condonar deudas, sino de eliminar el mecanismo y el sistema por el cual esas deudas se producen. Esa es la reforma estructural que todavía está faltando”, remarcó.

Finalmente, Dunn recomendó a los contribuyentes acogerse a las medidas vigentes y advirtió que la “muerte civil” que se genera por el incumplimiento tributario es perjudicial no solo para las personas, sino también para la actividad económica del país.

