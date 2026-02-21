Bono PEPE en febrero: qué deben hacer los nacidos el 29, 30 o 31

En menos de un mes, el bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) ya alcanza a más de 457.000 familias bolivianas, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

“Aumentamos la Renta Dignidad a 500 bolivianos, el programa PEPE ya beneficia a más de 457 mil familias y cumplimos con los pequeños ahorristas”, publicó la cartera de Estado en sus redes sociales.

El bono PEPE consiste en un apoyo económico temporal de Bs 450, dividido en tres pagos mensuales de Bs 150 correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. El beneficio comenzó a pagarse el 26 de enero en todo el país y no reemplaza ni modifica otros bonos o rentas vigentes. El plazo máximo de cobro es hasta el 30 de abril.

Está dirigido a personas y familias que reciben:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono Anual de Indigencia o Ceguera

Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave

Renta Dignidad (no rentista)

¿Qué pasa si naciste el 29, 30 o 31?

Como febrero tiene solo 28 días (29 en año bisiesto), surgió la duda entre los beneficiarios cuya fecha de nacimiento corresponde al 29, 30 o 31.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que, de manera excepcional, los pagos correspondientes a febrero para estas personas se realizarán en las mismas fechas asignadas para el mes de marzo.

La medida busca mantener el orden del cronograma y evitar confusiones, garantizando un cobro transparente y sin contratiempos.

¿Y si mi fecha cayó en feriado o fin de semana?

Si tu fecha de pago coincidió con el feriado de Carnaval o un fin de semana y no pudiste acudir a la entidad financiera, el procedimiento es automático: el cobro se traslada al siguiente día hábil.

No es necesario realizar trámites adicionales. El sistema habilita el pago de forma inmediata en la siguiente jornada laboral.

