ANH realiza controles de calidad a gasolina en Planta de Palmasola

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizó la toma de muestras de gasolina en cisternas y en uno de los tanques de almacenamiento de la Planta de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, como parte de sus labores de control y fiscalización.

El operativo se desarrolló la noche del 19 de febrero y estuvo a cargo de personal técnico especializado, que procedió a recolectar muestras de una cisterna proveniente de Argentina, otra con destino al municipio de Montero y de un tanque de almacenamiento de la planta.

Según la entidad reguladora, las muestras fueron extraídas siguiendo los procedimientos establecidos y serán sometidas a análisis de laboratorio conforme al Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 4718.

La ANH recordó que estos controles forman parte de un monitoreo permanente en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar que los combustibles importados, transportados, almacenados y comercializados cumplan con las especificaciones técnicas vigentes.

Con estas acciones, la entidad busca asegurar la calidad del producto que llega a los consumidores y reforzar la supervisión en la cadena de suministro de hidrocarburos en el país.

