“Deudas menores a Bs 10 millones se eliminan automáticamente”, confirma el ministro sobre el perdonazo tributario

El Gobierno presentó en la víspera cinco medidas económicas tributarias orientadas a generar un escenario de estabilidad y transparencia tributaria, además de permitir que miles de contribuyentes excluidos del sistema puedan empezar nuevamente dentro de la formalidad.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que las cinco disposiciones forman parte de un mismo paquete que apunta a corregir distorsiones acumuladas en los últimos años.

“Las cinco forman parte de un paquete que, como usted bien dice, lo que buscan es generar un escenario donde haya estabilidad y transparencia tributaria y donde se empiece de nuevo por muchas personas que hasta ahora han sido excluidas del sistema por abusos que el propio sistema generaba”, señaló.

Perdonazo tributario

Una de las medidas más relevantes, dijo, es el denominado “perdonazo tributario”. Según detalló la autoridad, todas las deudas tributarias menores a Bs 10 millones, generadas hasta el 31 de diciembre de 2017. Se dará por única vez.

“Obviamente el perdonazo tributario, como así lo han denominado, es una de las principales medidas. Todas las deudas tributarias de menos de 10 millones de bolivianos hasta el 31 de diciembre del 2017 se eliminan automáticamente una vez aprobada esta ley”, afirmó.

Explicó que la propuesta se da debido a que hasta ahora el Estado acumuló más de Bs 700.000 millones en deudas tributarias por cobrar y la mayoría de ellas ya califican como incobrables, ya sea porque el deudor ha perdido cualquier tipo de garantía, o porque es una deuda pequeña que cuesta más hacer el seguimiento judicial, normativo o mediático.

En cuanto a las obligaciones generadas a partir del 1 de enero de 2018, indicó que se eliminarán multas e intereses y se habilitará un plan de pagos de hasta 24 cuotas.

“Todas aquellas deudas a partir del primero de enero del 2018 se les eliminan las multas y los intereses y se abre la posibilidad de un plan de pagos”, precisó.

Régimen 7

Otra de las medidas centrales es la creación del Régimen 7, un nuevo sistema tributario orientado a pequeños y medianos emprendedores, incluidos quienes actualmente están en el régimen simplificado o no están inscritos en el padrón tributario.

Este régimen unifica tres impuestos —IVA, IUE e IT— en un solo pago equivalente al 5% de las ventas brutas cada dos meses y permite la emisión de facturas.

“Genera la unificación de estos tres impuestos en un solo pago que equivale al 5% de sus ventas brutas cada dos meses y le permite la emisión de factura”, detalló.

El ministro subrayó que la incorporación será voluntaria. Entre los beneficios, destacó que los contribuyentes podrán emitir facturas que permitirán a sus clientes descargar impuestos, lo que mejorará su competitividad en el mercado.

Asimismo, indicó que el régimen facilitará el acceso a créditos bancarios y permitirá que los emprendedores puedan convertirse en proveedores del Estado.

“En definitiva, para el contribuyente hay un alivio en todo lo que significa tanto la posibilidad de error, el pago de multas e intereses y también la carga tributaria, porque también implícitamente hay una reducción del pago que se hace a impuestos nacionales y en el caso del gobierno, obviamente, la posibilidad de un incremento en la recaudación por la normalización de estas deudas tributarias”, aseveró el ministro.

IVA real

Por otro lado, Espinoza indicó que, con el nuevo proyecto de ley tributaria se corregirá la forma en la que se calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de manera que el 13% establecido en la norma se convierta en un “13% real” y no en una tasa efectiva cercana al 14,94%, como ocurre actualmente.

La autoridad explicó que durante años se utilizó un mecanismo matemático que incrementaba en la práctica el porcentaje pagado por contribuyentes y empresas.

El ministro indicó que muchos comerciantes, conscientes de este cálculo, trasladaban el ajuste al consumidor o, en otros casos, quienes no advertían esta diferencia terminaban reduciendo su margen de ganancia.

Con el nuevo proyecto de ley, el Ejecutivo plantea separar el 13% del precio base, de modo que el impuesto se aplique de manera transparente y directa.

La autoridad aseguró que esta modificación permitirá claridad tanto para vendedores como para compradores.

