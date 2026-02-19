Conozca a quiénes podría beneficiar el proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario

Con el objetivo de brindar un "respiro" económico a los contribuyentes y fomentar la formalización, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario. Bajo la premisa de que "si el contribuyente tiene plazos, el Estado también debe tenerlos", esta normativa introduce cambios estructurales en el Código Tributario y el manejo del IVA.

A continuación, detallamos los cinco pilares que benefician directamente a la población:

1. Condonación de deudas históricas y "borrón y cuenta nueva"

La ley propone una condonación extraordinaria para deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta medida está dirigida a pequeños y medianos contribuyentes con montos menores a Bs 10 millones, permitiendo el saneamiento de deudas que muchas veces resultaban incobrables y asfixiaban al ciudadano.

2. Reducción de la prescripción: De 8 a 4 años

Uno de los avances más significativos en materia de seguridad jurídica es la modificación del plazo de prescripción. Actualmente, el Estado puede perseguir una deuda hasta por 8 años; con la nueva ley, este plazo se reduce a 4 años. Además, la ejecución tributaria dejará de ser imprescriptible, obligando a la administración pública a ser más eficiente y rápida.

3. SIETE-RG: El impulso para nuevos emprendedores

Para quienes desean formalizarse, se crea el Sistema Integrado Especial de Transmisión al Régimen General (SIETE-RG).

Beneficiarios: Emprendedores con ventas anuales de hasta Bs 400.000.

Ventaja: Un solo pago del 5% sobre ventas que integra IVA, IT e IUE/RC-IVA.

Plazo: Un régimen voluntario y transitorio de tres años para acompañar el crecimiento del negocio sin burocracia compleja.

4. IVA Transparente: Precios más claros

La normativa busca eliminar la distorsión del "14,94% efectivo" para aplicar un 13% real sobre el precio neto. Con esta modificación a la base imponible, el impuesto se mostrará separado en la factura, brindando mayor claridad tanto al consumidor como al empresario, lo que podría derivar en una baja de precios finales.

5. Plan de Regularización 2018-2026

Para deudas más recientes, se abre una ventana de 120 días para que los contribuyentes puedan ponerse al día con el pago del tributo omitido actualizado, pero con la condonación total de intereses y multas. El pago podrá realizarse al contado o mediante facilidades de pago (cuotas).

"No es una ley para subir impuestos, es una ley para ordenar el sistema", señala el comunicado oficial del Ministerio, enfatizando que estas medidas buscan dejar atrás el pasado y dar certidumbre al futuro económico del país.

Mira la programación en Red Uno Play