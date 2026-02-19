Mototaxistas de distintas federaciones, afectados por la gasolina descompensada, iniciaron este jueves la entrega de sus carpetas para acogerse al programa de compensación ofrecido por el Gobierno, a través de la aseguradora Unibienes.

El dirigente de la Federación de Mototaxistas, Rubén Cardozo, informó que los afectados pueden presentar su documentación en las ventanillas únicas habilitadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en sus oficinas de la doble vía a La Guardia.

“Estimamos que hoy se puedan entregar unas 5.000 carpetas y hasta el lunes estaríamos completando con las 10.000 restantes”, aseguró Cardozo.

El dirigente explicó que las carpetas incluyen los 12 requisitos acordados previamente con las autoridades, entre ellos el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), una declaración jurada, la factura del costo de reparación del motor, una copia de la cédula de identidad y el número de cuenta bancaria donde la aseguradora realizará el depósito del monto erogado por la reparación del motorizado.

De acuerdo con la dirigencia, el proceso busca agilizar la atención a los transportistas afectados y garantizar la devolución de los gastos asumidos a raíz de los daños provocados por el combustible en mal estado.

