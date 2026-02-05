Santa Cruz: mototaxistas bloquean la vía al norte en protesta por la calidad del combustible

Mototaxistas de la zona norte del departamento de Santa Cruz mantienen bloqueos en varios puntos estratégicos de la carretera, exigiendo respuestas del Gobierno sobre la calidad del combustible. La medida afecta principalmente el ingreso al municipio de Colpa Bélgica y otras rutas que conectan Warnes, Montero, Portachuelo y Yapacaní.

El dirigente Waldo Tufiño, representante de la asociación 15 de marzo, explicó que la protesta surge debido a la falta de soluciones tras reuniones previas con la Autoridad de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos.

“Más de mil motos se han visto afectadas por el tema del combustible, esa es la molestia que nos ha llevado a tomar estas medidas. Hemos solicitado que la única autoridad que puede resolver esto es el ministro de Hidrocarburos”, afirmó.

Tufiño también detalló que se han implementado cuartos intermedios para permitir el paso de vehículos particulares y transporte pesado, pero los bloqueos se reinstalan conforme avanza la mañana.

“Hemos visto la necesidad de la población, por eso dejamos pasar a la gente en la madrugada, pero volvemos a cerrar la vía porque es la única forma en que nos pueden escuchar”, agregó.

La protesta se mantiene hasta que se obtenga una solución definitiva al tema del combustible para los mototaxistas del norte integrado.

Mira la programación en Red Uno Play