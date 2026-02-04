Carnaval sin excesos: Mi Teleférico prohíbe el ingreso a personas en estado de ebriedad

Ante la cercanía del Carnaval, y como parte de las normas de convivencia y de respeto a sus usuarios, la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico recordó a la población la prohibición del consumo de alimentos y bebidas, así como el ingreso de personas en estado de ebriedad o con aliento alcohólico en todas sus estaciones, cabinas y áreas operativas.

La medida forma parte de las acciones preventivas orientadas a proteger la seguridad de los usuarios, del personal operativo y de la infraestructura del sistema, la cual rige todo el año y estará vigente durante el Carnaval, una de las festividades con mayor afluencia de personas.

El Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Rojas, señaló que estas disposiciones responden a una política clara de cuidado colectivo y responsabilidad ciudadana, en concordancia con los lineamientos del Gobierno nacional.

“Durante todo el año y durante esta fiesta de Carnaval, Mi Teleférico ratifica su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población. Está prohibido el consumo de bebidas y alimentos dentro del sistema, así como el ingreso de personas en estado de ebriedad o con aliento alcohólico. Estas medidas son preventivas y buscan evitar riesgos, accidentes y situaciones que puedan poner en peligro a nuestras usuarias y usuarios”, afirmó la autoridad.

Asimismo, recordó que, como parte de los protocolos internos de seguridad y convivencia, el personal autorizado de la empresa se encuentra facultado para restringir el acceso al sistema a quienes incumplan esta normativa.

De la misma manera, Mi Teleférico exhortó a la ciudadanía a celebrar el Carnaval con responsabilidad, respetando las normas vigentes.

