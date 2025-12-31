¿Mi teleférico y Mi Tren atenderán en feriado de Año Nuevo?

Para este feriado largo por Año Nuevo, las empresas estatales de transporte Mi Teleférico y Mi Tren han anunciado modificaciones en sus horarios de atención. Para el jueves 1 y viernes 2 de enero, el teleférico atenderá de 07:00 a 22:00 horas, mientras que en Cochabamba el tren atenderá de 06:00 a 21:00.

El Sistema de transporte por cable Mi Teleférico cuenta con diez rutas habilitadas en sus líneas Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada, donde ninguna tiene un mantenimiento programado para los días de feriado, garantizando su funcionalidad para los primeros días del 2026.

Foto: Rutas de Mi Teleférico (redes Sociales)

Mi Teleférico mantiene la tarifa única de Bs. 3, mientras que para los adultos mayores el costo del pasaje es de Bs. 1.50. Si deseas transportar a tu mascota, puedes hacerlo siempre y cuando estén con correa y bozal al momento de abordar las cabinas.

En Cochabamba, el transporte estatal Mi Tren cuenta con tres líneas: Rojo, Amarillo y Verde, que cumple 3 años de funcionamiento y actualmente conecta los municipios de Sacaba, Cercado, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe. Además de brindar un servicio de transporte, es una buena alternativa para los turistas; los costos de los pasajes son de Bs. 4, con tarifa diferenciada para adultos mayores de Bs. 2 y para estudiantes Bs. 1.

Foto: Rutas de Mi Tren (Redes Sociales)

Mira la programación en Red Uno Play