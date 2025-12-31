Martín Camacho: "denuncia incluye seis tipos penales contra Eduardo Del Castillo"

El abogado del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho, se refirió en el programa Que No Me Pierda a la reciente denuncia presentada contra el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por los delitos de secuestro y otros, relacionado con los hechos ocurridos en 2022.

Sobre el retraso en la presentación de la denuncia, el abogado explicó que “una vez recupera su libertad el gobernador Luis Fernando Camacho, luego de lo que llamamos un proceso de recuperación de la independencia y la imparcialidad judicial producto de las elecciones, empezamos con la elaboración de esta denuncia, que se venía preparando desde comienzos de septiembre”.

Añadió que la fecha inicial para la presentación estaba programada para el 28 de diciembre, aniversario del secuestro, pero se postergó por coincidir con domingo y otras actividades del gobernador. “La aprehensión del señor Eduardo Del Castillo por otras actividades delictivas nos dio pie para presentar la denuncia antes de lo previsto”, señaló.

Martín Camacho detalló que la denuncia incluye antecedentes de los sucesos de diciembre de 2022, así como acciones legales posteriores interpuestas por Del Castillo. “Se han vivido dos años y ocho meses de diversas vulneraciones, desde privarle el acceso a medicamentos y atención especializada por su enfermedad, hasta la violencia ejercida durante el operativo que calificamos como secuestro”, afirmó.

También mencionó que las constantes visitas al centro penitenciario de Chonchocoro, donde se exigía al gobernador entregar a otros líderes cruceños o someterse a un procedimiento abreviado, configuraron una especie de extorsión. “El gobernador nunca accedió a estas presiones”, subrayó

La denuncia presentada contempla seis tipos penales e involucra tanto a Del Castillo como a otras autoridades, incluido el presidente Luis Arce Catacora. Estas son: Privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, vejaciones y torturas, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.

En cuanto a medidas precautorias, indicó que, aunque al presentar la denuncia no se puede solicitar arraigo, sí se pedirá alerta migratoria para controlar los ingresos y salidas del país de Del Castillo. “Él, como exautoridad que conoce de leyes, debería actuar de manera correcta que no entorpezca su situación jurídica. La alerta migratoria busca precisamente prevenir un posible riesgo de fuga”, señaló.

Martín Camacho adelantó que, una vez admitida la denuncia, se podría solicitar la ampliación de la misma para incluir a posibles cómplices o encubridores de estos delitos.

