TEMAS DE HOY:
Atropello Marihuana atraco a taxista

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Fiscalía investiga hallazgo de feto de 18 semanas abandonado en un basurero en Oruro

El Ministerio Público realiza pericias forenses, pruebas de ADN y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. 

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 23:44

Foto: Referencial perros en un basurero
Oruro

Escuchar esta nota

El Ministerio Público realiza pericias forenses, pruebas de ADN y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de abandonar a un feto de 18 semanas en un basurero en Oruro. Según el informe, la interrupción del embarazo se produjo aproximadamente 24 horas antes del hallazgo.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público inició una investigación tras el hallazgo de un feto de aproximadamente 18 semanas de gestación abandonado en un basurero en esa ciudad.

Según explicó la autoridad, las primeras pericias establecieron que el aborto habría ocurrido alrededor de 24 horas antes del hallazgo, por lo que se activaron diferentes actuaciones investigativas para esclarecer el caso.

“Se trata de un feto en formación de 18 semanas que presuntamente ha sido abortado. No se han encontrado signos de violencia y se están realizando pericias para establecer si el hecho se produjo por el consumo de píldoras o inyecciones”, señaló Morales.

La Fiscalía realiza pruebas de ADN y análisis forenses con el objetivo de identificar a la madre, al padre o a las personas que abandonaron el feto. Asimismo, se revisan cámaras de seguridad en inmediaciones del lugar, lo que podría permitir identificar a quienes dejaron el cuerpo en el basurero.

De manera paralela, el Ministerio Público también realiza verificaciones en hospitales y centros de salud, ante la posibilidad de que la madre haya acudido a recibir atención médica tras el aborto.

El fiscal departamental indicó que este tipo de casos no es aislado en el departamento de Oruro, donde se registran entre siete y ocho hechos similares cada año, en los que fetos son abandonados en distintos lugares.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD