Con tres votos a favor: Leonardo Cuéllar sigue en La Gran Batalla - Duelo de Voces

En la recta final de la segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality transmitido por Red Uno, el escenario recibió a Leonardo Cuéllar, participante de 22 años proveniente de Santa Cruz de la Sierra.

El joven intérprete, quien contó que fue formado y apoyado por su padre desde muy pequeño, presentó su versión de la canción “Caprichito”, logrando una actuación que llamó la atención del jurado.

Elogios y recomendaciones del jurado

El primero en reaccionar fue Marco Veizaga, quien destacó el crecimiento del participante durante su presentación.

“Siento que tienes potencial, fuiste de menos a más… sí mereces una silla”.

Por su parte, Tito Larenti valoró el estilo del concursante, aunque señaló que todavía hay aspectos por trabajar.

“Me gustó tu estilo… sí mereces una silla”.

Un voto en contra

La jueza Alenir Echeverría fue la única en no apoyar al participante en esta ocasión, señalando que no consideraba que su presentación mereciera una silla, aunque aseguró que seguirá atenta a su evolución.

Finalmente, Diego Ríos decidió respaldar al concursante, dándole su voto de confianza, aunque con la recomendación de mejorar en sus próximas presentaciones.

Con tres votos a favor y uno en contra, Leonardo Cuéllar consiguió una silla y avanzó a la siguiente etapa de La Gran Batalla: Duelo de Voces, acercándose un paso más a su sueño dentro de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play