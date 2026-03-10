TEMAS DE HOY:
Deportes

El clásico cruceño cruza fronteras: Blooming y Oriente se enfrentarán en EE. UU.

Académicos y refineros internacionalizan la pasión cruceña con un histórico clásico que se disputará el próximo 5 de julio en tierras norteamericanas.

Martin Suarez Vargas

10/03/2026 13:25

Jugadores de Blooming y Oriente gritando eufóricamente cada uno de sus goles. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Blooming y Oriente Petrolero, con todas las figuras de sus planteles profesionales, disputarán el clásico cruceño en Naples, Florida. El encuentro histórico se llevará a cabo el 5 de julio a las 17:00 en el Paradise Coast Sports Complex Stadium, un escenario con capacidad para 5 mil espectadores.

Jerson Céspedes, uno de los organizadores del evento, expresó:


"Va a ser algo histórico e inédito que se va a disfrutar. Dios quiera que haya mucha afluencia de gente; los esperamos a todos, tanto a quienes residen allá como a la comunidad de Naples y de todo el mundo".

Los presidentes de ambas instituciones ven con buenos ojos la idea de trasladar la pasión del fútbol cruceño a la comunidad boliviana que reside en los distintos estados de Norteamérica.

Sebastián Peña, presidente de Blooming, manifestó:


"El proyecto busca potenciar la marca del clásico cruceño con la 'Copa Santa Cruz'. Junto a empresarios en Estados Unidos, liderados por 'Nano' Eguez, tenemos la visión de llevar al primer plantel a cruzar fronteras y disputar este partido en Naples".

Por su parte, Ronald Raldes, presidente de Oriente Petrolero, afirmó:


"También organizamos la 'Copa Finesse'. Ahora internacionalizaremos el clásico; hoy por hoy hay mucha comunidad boliviana y cruceña que merece disfrutar de este espectáculo. Oriente viajará con todo su potencial".

