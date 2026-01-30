¡Se juega el clásico cruceño! Esto es lo que debes saber

¡Despejada la incertidumbre! El clásico cruceño entre Oriente y Blooming se jugará este domingo, luego de que desde la interna del club refinero informaran a Red Uno que la FBF realizó un desembolso para cancelar la deuda ante la FIFA, y puedan levantar las sanciones y habilitar al equipo para disputar el duelo dominical.

En principio se conocía que el superclásico cruceño no se jugaría este domingo, ya que Oriente y Blooming mantienen deudas ante la FIFA con diferentes futbolistas, lo que les impedía disputar la primera fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, en el transcurso de la mañana de este viernes se confirmó, desde la propia dirigencia, que recibieron un desembolso de la Federación Boliviana de Fútbol para cancelar esas obligaciones ante el ente del fútbol mundial.

De esta manera, ambos clubes quedaron habilitados para disputar el partido de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 15:00.

Mira la programación en Red Uno Play