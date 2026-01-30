TEMAS DE HOY:
Gabriel Juliano Leoni Sebastián Vespa Montero Audiencia Cautelar

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Se juega el clásico cruceño! Esto es lo que debes saber

El duelo por el Torneo de Verano entre los dos clubes más populares de Santa Cruz se disputará este domingo a las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. 

Martin Suarez Vargas

30/01/2026 11:17

Escudos de Oriente y Blooming. Foto: Dosis Verdolaga de redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

¡Despejada la incertidumbre! El clásico cruceño entre Oriente y Blooming se jugará este domingo, luego de que desde la interna del club refinero informaran a Red Uno que la FBF realizó un desembolso para cancelar la deuda ante la FIFA, y puedan levantar las sanciones y habilitar al equipo para disputar el duelo dominical.

En principio se conocía que el superclásico cruceño no se jugaría este domingo, ya que Oriente y Blooming mantienen deudas ante la FIFA con diferentes futbolistas, lo que les impedía disputar la primera fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, en el transcurso de la mañana de este viernes se confirmó, desde la propia dirigencia, que recibieron un desembolso de la Federación Boliviana de Fútbol para cancelar esas obligaciones ante el ente del fútbol mundial.

De esta manera, ambos clubes quedaron habilitados para disputar el partido de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 15:00.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD