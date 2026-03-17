Trabajos en frontera de Pisiga retrasan paso de transporte de carga

Por segundo día consecutivo, maquinaria pesada continúa con la apertura y ampliación de zanjas en la frontera entre Bolivia y Chile, en el sector de Pisiga, lo que ya genera demoras en el transporte de carga.

Excavadoras y retroexcavadoras trabajan en la zona limítrofe, profundizando hendiduras de hasta tres metros, como parte de un operativo de control fronterizo.

El impacto se refleja en las largas filas de camiones que aguardan cruzar hacia territorio chileno.

“A veces demoramos 4 días, 3 días, porque la fila crece”, relató un transportista.

Otros conductores indicaron que los tiempos varían, pero reconocen que las esperas se han incrementado en los últimos días.

Los transportistas también señalaron que los controles en frontera son más rigurosos, lo que influye en el flujo de paso hacia destinos como Iquique.

El operativo forma parte de una estrategia del gobierno chileno para reforzar el control fronterizo, con medidas orientadas a reducir el ingreso irregular de personas y combatir delitos.

Mientras avanzan los trabajos, los conductores advierten que las demoras podrían aumentar, con impacto en el comercio entre ambos países.

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