Aprehenden a mujer que intentó quitarles la vida a sus hijos en El Alto

La Policía aprehendió a la mujer que desde el 7 de marzo se encontraba prófuga de la justicia, luego del intento de infanticidio de sus tres hijos, dos varones y una mujer, en la ciudad de El Alto.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Pinto, indicó que la fugitiva fue atrapada el lunes 16 de marzo en la comunidad Quilima, en vía pública.

“El día de ayer (lunes) en horas de la tarde se ha procedido a la aprehensión de esta ciudadana y puesta a disposición del Ministerio Público. La sindicada fue encontrada en la localidad de Quilima, aparentemente buscaba refugio (…) y ha sido encontrada en vía pública”, detalló.

El jefe policial dijo que la Fiscalía informará este martes sobre los avances en el caso de infanticidio en grado de tentativa, que conmocionó a la población por la gravedad de los hechos.

Según el reporte preliminar, la principal sospechosa habría persuadido a sus tres hijos para ingerir una sustancia venenosa y posteriormente les provocó heridas cortantes en las muñecas, poniendo en serio riesgo sus vidas.

Tras el hecho, la mujer se dio a la fuga, lo que activó un operativo de búsqueda.

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