Vecinos de la zona Villa Andrani, en el Distrito 7 de El Alto, se declararon en estado de emergencia tras capturar a tres presuntos delincuentes y quemar el vehículo en el que se movilizaban, en medio de reclamos por inseguridad.

El motorizado quedó reducido a cenizas, donde también se intervino el domicilio de los sospechosos. Una de las vecinas relató cómo ocurrió el hecho.

“Hemos encontrado a tres sujetos dentro de una vivienda (…) al ingresar había gas lacrimógeno, sogas y hasta manchas de sangre en el taxi”, afirmó.

Según su testimonio, en el inmueble se hallaron objetos robados.

“En la cocina había radios de vehículos (…) nosotros pedimos seguridad, no hay policías en la zona”, denunció.

Los habitantes aseguran que los implicados vivían en el sector desde hace poco tiempo.

El malestar derivó en una protesta vecinal en puertas del inmueble intervenido.

“Estamos en estado de emergencia porque han pillado rateros (…) pedimos un módulo policial en este sector”, manifestó un dirigente.

Asimismo, denunciaron la falta de presencia policial permanente.

Los vecinos también expresaron su preocupación por la inseguridad creciente y exigieron acciones inmediatas.

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