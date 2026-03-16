Alcalde de Desaguadero con detención preventiva por presunta violación

El alcalde del municipio de Desaguadero, René T., fue trasladado al recinto penitenciario de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde deberá cumplir cinco meses de detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Ricardo Terrazas, confirmó que la autoridad municipal fue enviada al penal el pasado viernes por determinación de la autoridad judicial.

“Evidentemente, el alcalde de Desaguadero el día viernes ha sido trasladado al recinto penitenciario de San Pedro con cinco meses de detención preventiva determinadas por el juez de la causa”, informó el jefe policial.

Según explicó Terrazas, el alcalde es investigado por el delito de violación en grado de tentativa, caso que actualmente se encuentra en etapa de investigación.

El coronel señaló que paralelamente se continúan realizando actos investigativos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Actualmente está siendo investigado por violación en el grado de tentativa”, precisó.

Respecto a una posible apelación a la decisión judicial, la autoridad policial indicó que no se tiene información oficial sobre ese extremo, aunque señaló que el acusado puede ejercer su derecho a la defensa.

Finalmente, Terrazas señaló que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de establecer la verdad de lo ocurrido.

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