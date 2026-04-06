¡Impresionante! El video con el que Blooming presentó a sus rivales de la Sudamericana

El Blooming encendió las redes sociales tras publicar un video bien producido donde presentó a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El material audiovisual generó una ola de reacciones entre los hinchas, que destacaron la creatividad del club cruceño.

A través de sus plataformas digitales, la “Academia” compartió el mensaje:

“Estos son nuestros rivales de grupo”, acompañando imágenes que introducen a cada uno de los equipos que enfrentará en esta nueva aventura internacional.

En el Grupo H, Blooming se medirá ante River Plate, Red Bull Bragantino y Carabobo FC, en una serie que promete ser exigente y competitiva.

El equipo dirigido por Mauricio Soria ya se enfoca en su debut, que será este miércoles desde las 20:30 frente a River Plate en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un duelo que marcará el regreso de las noches internacionales a Santa Cruz.

Con este impulso desde lo comunicacional, Blooming busca también motivar a su hinchada para acompañar al equipo en un torneo donde intentará ser protagonista y dejar en alto el nombre del fútbol boliviano.

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