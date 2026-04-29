[VIDEO] Mientras en Brasil lo cuestionan, en Argentina se emocionan con la presencia de Neymar

La presencia de Neymar en Argentina generó una ola de emociones que contrastó con las críticas que recibe en Brasil. El astro llegó al estadio de San Lorenzo y fue recibido con entusiasmo por los aficionados, quienes no dudaron en pedirle fotos y autógrafos.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió antes del inicio del partido, cuando un niño que ingresó al campo junto al brasileño rompió en llanto por la emoción. Lejos de ignorarlo, Neymar lo consoló y lo acompañó en ese instante especial, generando la ovación del público presente.

Tras el encuentro, el delantero volvió a demostrar cercanía con los jóvenes jugadores del plantel local. Accedió a tomarse fotografías con ellos e incluso regaló sus botines a uno de los futbolistas de San Lorenzo, gesto que fue ampliamente valorado.

En lo deportivo, San Lorenzo y Santos FC empataron 1-1 por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Alexis Cuello marcó para el conjunto argentino, mientras que Gabriel Barbosa anotó el tanto del equipo brasileño.

Mira la programación en Red Uno Play