Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1 a 1 en el estadio Toronto

Canadá fue el equipo con mayor posesión (61% de promedio), mientras que Bosnia-Herzegovina dominó menos la tenencia del balón (39%) y se llevó el empate.
12/06/2026 15:20
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Los seleccionados de Canadá y Bosnia-Herzegovina no pudieron salir del empate en el estadio Toronto y el marcador terminó 1-1. En la fecha 1 del grupo B de la Copa Mundial 2026, los combinado nacionales lograron anotar en el arco rival 1 vez. El gol de Canadá fue de Cyle Larin (33' 2T) y el gol de Bosnia-Herzegovina de Jovo Lukic (20' 1T).
Canadá fue el equipo con mayor posesión (61% de promedio), mientras que Bosnia-Herzegovina dominó menos la tenencia del balón (39%) y se llevó el empate.
El protagonismo de Cyle Larin lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Canadá mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.
Sead Kolasinac también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Bosnia-Herzegovina fue importante debido a que despejó 6 pelotas peligrosas.
El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Maxime Crépeau en el arco; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné y Liam Millar en el medio; y Jonathan David y Tani Oluwaseyi en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Sergej Barbarez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Nikola Vasilj bajo los tres palos; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic y Sead Kolasinac en defensa; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic y Amar Memic en la mitad de cancha; y Ermedin Demirovic y Jovo Lukic en la delantera.
El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.
Canadá y Catar se verán las caras en el estadio BC Place Stadium en la próxima fecha del Mundial. Por otro lado, Bosnia-Herzegovina jugará con Suiza en el estadio Los Ángeles.
Cambios en Canadá
Amonestados en Canadá:
Cambios en Bosnia-Herzegovina:
Amonestados en Bosnia-Herzegovina:
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