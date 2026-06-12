Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1 a 1 en el estadio Toronto

Los seleccionados de Canadá y Bosnia-Herzegovina no pudieron salir del empate en el estadio Toronto y el marcador terminó 1-1. En la fecha 1 del grupo B de la Copa Mundial 2026, los combinado nacionales lograron anotar en el arco rival 1 vez. El gol de Canadá fue de Cyle Larin (33' 2T) y el gol de Bosnia-Herzegovina de Jovo Lukic (20' 1T).

Canadá fue el equipo con mayor posesión (61% de promedio), mientras que Bosnia-Herzegovina dominó menos la tenencia del balón (39%) y se llevó el empate.

El protagonismo de Cyle Larin lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Canadá mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Sead Kolasinac también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Bosnia-Herzegovina fue importante debido a que despejó 6 pelotas peligrosas.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Maxime Crépeau en el arco; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné y Liam Millar en el medio; y Jonathan David y Tani Oluwaseyi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sergej Barbarez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Nikola Vasilj bajo los tres palos; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic y Sead Kolasinac en defensa; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic y Amar Memic en la mitad de cancha; y Ermedin Demirovic y Jovo Lukic en la delantera.

El partido en el estadio Toronto fue dirigido por el árbitro Facundo Tello Figueroa.

Canadá y Catar se verán las caras en el estadio BC Place Stadium en la próxima fecha del Mundial. Por otro lado, Bosnia-Herzegovina jugará con Suiza en el estadio Los Ángeles.

Cambios en Canadá

60' 2T - Salió Liam Millar por Jacob Shaffelburg

61' 2T - Salieron Tajon Buchanan por Ali Ahmed, Jonathan David por Promise David, Jovo Lukic por Samed Bazdar y Ivan Basic por Armin Gigovic

75' 2T - Salió Tani Oluwaseyi por Cyle Larin

91' 2T - Salió Stephen Eustáquio por Jonathan Osorio

Amonestados en Canadá:

10' 1T Alistair Johnston (Conducta antideportiva) y 8' 2T Luc De Fougerolles (Conducta antideportiva)

Cambios en Bosnia-Herzegovina:

73' 2T - Salieron Esmir Bajraktarevic por Ivan Sunjic y Amar Memic por Kerim Alajbegovic

83' 2T - Salió Sead Kolasinac por Dzenis Burnic

Amonestados en Bosnia-Herzegovina:

44' 1T Ermedin Demirovic (Conducta antideportiva), 46' 1T Jovo Lukic (Conducta antideportiva) y 47' 2T Nikola Katic (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

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