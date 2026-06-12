¡Emotivo! Diego Gómez rompe en llanto al hablar de Paraguay antes del duelo con EE. UU.

La emoción se apoderó de la selección paraguaya en la antesala de su debut en la Copa del Mundo. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Estados Unidos, el futbolista Diego Gómez rompió en llanto al referirse a lo que significa representar a su país en la máxima cita del fútbol.

"Estoy muy contento por representar a mi país, por haber logrado después de muchos años esta clasificación", expresó el jugador con la voz entrecortada, sin poder contener las lágrimas al recordar el esfuerzo realizado para llegar al Mundial.

El emotivo momento llevó al seleccionador paraguayo, Óscar Alfaro, a intervenir para brindarle apoyo.

"Es lo que sentimos todos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores", afirmó el entrenador mientras consolaba al mediocampista ante la mirada de periodistas y compañeros.

Tras recuperar la compostura, Gómez continuó con su mensaje.

"Todos me conocen, saben que soy muy emocional. Voy a tratar de dar el cien por ciento para darle una alegría a toda esa gente", señaló. Sus palabras fueron recibidas con un cálido aplauso de los presentes, mientras Alfaro lo abrazaba en una escena que reflejó la unión del grupo.

El conmovedor episodio ocurrió pocas horas antes del partido que Paraguay disputará frente a Estados Unidos, desde las 21:00, en el arranque de ambos seleccionados dentro de la Copa del Mundo 2026.

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