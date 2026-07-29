¡Volvió! Aurora confirma el regreso de Iván Huayhuata

Aurora confirmó este miércoles el regreso de Iván Huayhuata como nuevo refuerzo para el segundo semestre de la temporada. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club, donde se dio la bienvenida al mediocampista, que volverá a vestir la camiseta del Equipo del Pueblo.

Con esta incorporación, el conjunto cochabambino continúa reforzando su plantel antes del cierre del libro de pases del fútbol profesional boliviano, fijado para este 31 de julio.

Además del retorno de Huayhuata, la dirigencia de Aurora mantiene negociaciones para sumar a Christian Machado, quien disputó el último semestre con San Antonio, y a Alejandro Chumacero, que recientemente militó en ABB de El Alto. Ambos podrían convertirse en nuevos refuerzos en las próximas horas.

En paralelo, el plantel continúa con su preparación para el encuentro de este viernes frente a The Strongest en el estadio Hernando Siles de La Paz, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al compromiso por el torneo boliviano.

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