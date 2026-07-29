Ramiro Vaca coincidirá con Cristiano Ronaldo en el fútbol de Arabia Saudita

Ramiro Vaca Ponce tendrá la oportunidad de compartir escenario con una de las máximas figuras del fútbol mundial. El mediocampista boliviano fue anunciado como nuevo jugador del Al Riyadh de Arabia Saudita, equipo que compite en la máxima categoría del fútbol saudí y que podría medirse ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

El futbolista nacional llega procedente del Wydad de Marruecos, luego de concretarse su transferencia al conjunto saudí, en una nueva experiencia internacional dentro de su carrera.

La llegada de Vaca al fútbol árabe le permitirá enfrentarse a equipos que cuentan con grandes figuras, entre ellos el Al Nassr, uno de los clubes más importantes del país y que tiene como principal referente al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El calendario de la liga saudí podría poner frente a frente a Al Riyadh y Al Nassr, por lo que, si Ramiro Vaca tiene participación con su nuevo equipo, podría protagonizar un esperado duelo ante el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cabe recordar que otro futbolista boliviano, Lucas Chávez, también tuvo una experiencia reciente en el fútbol saudí al vestir la camiseta del Al Taawoun.

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