El fútbol boliviano volverá a tener un representante en una de las ligas que más ha crecido en los últimos años. El mediocampista Ramiro Vaca fue anunciado como nuevo jugador del Al Riyadh, equipo de la primera división de Arabia Saudita, donde afrontará un nuevo reto en su carrera profesional. Se espera que el club oficialice su incorporación en las próximas horas.

El volante nacional llega procedente del Wydad Casablanca de Marruecos, institución en la que firmó un destacado semestre. Durante su paso por el conjunto marroquí se consolidó como titular y marcó cinco goles, cuatro en el campeonato local y uno en la Liga de Campeones de África, rendimiento que despertó el interés del fútbol saudí.

La salida de Vaca del Wydad estuvo motivada por la necesidad del club de generar ingresos ante su situación financiera. De acuerdo con el representante de futbolistas Silvio Fontana, la transferencia se concretó por un millón de dólares y permitirá al jugador mejorar de manera significativa sus condiciones económicas.

Fontana destacó que el cambio representa un crecimiento tanto en lo deportivo como en lo financiero para el mediocampista boliviano. Además, señaló que la liga saudí continúa ganando protagonismo internacional por su nivel competitivo y la inversión que ha realizado en los últimos años, por lo que considera que Vaca tendrá una gran vitrina para seguir desarrollando su carrera.

Al Riyadh es un equipo que habitualmente pelea por posiciones de mitad de tabla en la Saudi Pro League y busca consolidarse para competir con los clubes de mayor poderío del país. Actualmente realiza su pretemporada en Austria bajo la conducción del entrenador brasileño Mauricio Dulac.

El representante también resaltó la capacidad de adaptación del futbolista, recordando que ya tuvo una experiencia exitosa en Marruecos y que su preparación, junto con el dominio de varios idiomas, facilitará su integración en esta nueva etapa. Con este fichaje, Ramiro Vaca inicia uno de los desafíos más importantes de su trayectoria profesional.

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